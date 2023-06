Rieti, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

Mercoledì 21 Giugno 2023, 11:08







RIETI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato un quarantenne del luogo, per evasione dagli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio mirato proprio al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno notato l’uomo nel centro storico di Rieti, sebbene fosse sottoposto, da circa un mese, a tale regime detentivo presso la propria abitazione.

L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, non è stato in grado di fornire plausibili giustificazioni per l’allontanamento dal luogo di detenzione.

Per tale motivo, dopo il fotosegnalamento, è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza e sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.