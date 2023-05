Rieti, evade dai domiciliari: trentenne arrestato dai carabinieri

Lunedì 8 Maggio 2023, 11:06







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno arrestato un trentenne, di origine rumena, per evasione dagli arresti domiciliari.

Nella tarda mattinata di ieri, i militari, durante un servizio mirato proprio al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno notato l’uomo, nel centro storico di Montopoli di Sabina, sebbene sottoposto da circa un mese a tale regime detentivo presso la propria abitazione.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, non è stato in grado di fornire plausibili giustificazioni per l’allontanamento dal luogo di detenzione.

Per tale motivo, dopo il fotosegnalamento, è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza e sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.