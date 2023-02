Rieti, spaccio ed evasione: arrestato dai carabinieri

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 11:15







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno hatto in arresto un cinquantacinquenne del luogo, già agli arresti domiciliari, in quanto colpito da ordinanza di aggravamento della citata misura scaturita a seguito di specifica richiesta avanzata a1l'A.G. dai militari dell'Arma che, in più occasioni, lo avevano kovato in possesso di sostanze stupefacenti o al di fuori della propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte.

Dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso 1a Casa Circondariale di Rieti, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.