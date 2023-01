Rieti, viola più volte gli obblighi di sorveglianza speciale: arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Cantalice hanno tratto in arresto, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, un cinquantenne del luogo, noto alle Forze di Polizia, per inosservanza degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale.

Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Rieti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, scaturisce dalle reiterate violazioni della misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di dimora a Cantalice e di permanenza notturna nella propria abitazione, segnalate dai Carabinieri della locale Stazione.

Per tale ragione, dopo il fotosegnalamento, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti.