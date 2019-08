© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Evade dagli arresti domiciliari e posta le foto da libero su Facebook. Arrestato dai Carabinieri. E’ accaduto nella giornata di ieri, 20 agosto, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale ha effettuato un controllo presso l’abitazione di R. E, classe 65, pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Petrella Salto. In casa l’uomo non c’era, bensì vi era l’anziana madre la quale spiegava che il figlio si era allontanato in mattinata senza dare spiegazioni.Le ricerche del detenuto iniziavano immediatamente; lo stesso nel frattempo, ha pensato bene di farsi immortalare libero, sotto il sole e a dorso nudo postando la propria foto sul suo profilo Facebook con tanto di data ed orario.Le ricerche dell’evaso avevano termine nella medesima giornata allorquando la stessa pattuglia, lo individuava sempre in Petrella Salto tranquillamente a passeggio ed in compagnia di alcuni operai che lavoravano ad un cantiere per la manutenzione della rete idrica.R. E., detenuto domiciliare per il reato di atti persecutori e con svariati precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e relativi alla sfera degli stupefacenti, era già recidivo in quanto anche nello scorso mese di giugno, si era reso responsabile di analogo reato e anche in quel caso era stato arrestato dopo poche ore dai Carabinieri della Stazione di Borgorose.L’uomo dopo le formalità di rito, è stato ricondotto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.