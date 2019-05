© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Era con noi in prova da tre giorni, ma non lo avevamo tesserato». Il responsabile del settore giovanile del Rieti, Gianfranco Mancini, fa chiarezza sull'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, del giovane calciatore pugliese - A. M. di 19 anni - attualmente a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che ne ha disposto per ora gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, aggiungendo che «per quanto concerne l'altro ragazzo, al quale non è stato imputato alcun reato, ma appartenente alla nostra società, è stato immediatamente rimandato a casa la mattina seguente perché certe situazioni non sono assolutamente tollerabili a prescindere dalla colpevolezza o meno del soggetto».Una dura e netta presa di posizione, quindi da parte del club che, di fatto, si dissocia da quanto accaduto l'altra sera a Contigliano, quartier generale del settore giovanile, di stanza al convitto di Villa Franceschini.