Rieti, spaccio di droga: arrestato 60enne dai carabinieri

RIETI - Nella giornata di ieri, in Borgorose, i Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Cittaducale hanno tratto in arresto un uomo originario di Petrella Salto, residente in quel comune, raggiunto da Ordinanza Cautelare applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Rieti.

Il provvedimento è scaturito sulla base di solidi elementi di prova raccolti dai militari dell’Arma di Cittaducale, impegnati in una complessa indagine che ha permesso di ricostruire la condotta dell’uomo, 60 enne, che si rendeva responsabile di reiterati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish nel territorio dei comuni del cicolano, concentrando su di se il monopolio dello spaccio rivolto a giovani e giovanissimi acquirenti presso i locali notturni di quel territorio.

Circa 50 gli episodi di cessione di stupefacente,approvvigionata nella vicina marsica, risalenti agli anni 2020 e 2021, dei quali l’uomo, ristretto agli arresti domiciliari, dovrà rispondere avanti all’Autorità Giudiziaria.