Rapinano giovane a colpi di bastone: arrestati dalla polizia

RIETI - Nei giorni scorsi gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti ha arrestato due cittadini nigeriani resisi responsabili di una rapina in danno di un loro connazionale.

In particolare, durante i servizi di controllo del territorio, gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Rieti, in lungovelino Bellagamba, dove era in atto una rissa tra extracomunitari.

Gli Agenti hanno immediatamente bloccato due stranieri nigeriani che stavano fuggendo dal luogo dell’aggressione e che, poco prima, a colpi di bastone, avevano rapinato un loro giovane connazionale sottraendogli due suoi smartphone.

I due stranieri sono stati, pertanto, denunciati in stato di arresto alla locale Autorità Giudiziaria, ed associati presso una loro abitazione in regime di arresti domiciliari.