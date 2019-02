RIETI - Si è appena conclusa la conferenza stampa in questura dove è stata illustrata dal questore Antonio Mannoni, l'operazione portata a termine nel weekend dalla Squadra mobile che ha portato all'arresto di tre georgiani di 44, 39 e 30 anni, esperti ladri seriali specializzati in rapine e furti in appartamento. Il trio criminale è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Mobile mentre stavano tentando di forzare la porta di un appartamento in un condominio a Molino della Salce. Un di loro è un pericoloso latitante ricercato per rapina. Su di loro i concreti sospetti che abbiano commesso numerosi furti in città tra Porta d'Arce, Campoloniano e la zona residenziale. © RIPRODUZIONE RISERVATA