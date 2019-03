© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rubano borsa con bancomat e prelevano contanti, presi a Fiano Romano e uno di loro portato in carcere a Rieti.I carabinieri della stazione di Fiano Romano e della sezione radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne e una 37enne dell'Ecuador, entrambi gravati da numerosi precedenti, per furto con destrezza ed utilizzo indebito di carte di pagamento. I militari sono intervenuti presso il parcheggio di un centro commerciale di Capena, ove una signora 62enne di Castelnuovo di Porto aveva subito il furto della borsa dall'interno della propria autovettura, dopo che la stessa era stata raggirata con la tecnica del «mazzo di chiavi caduto a terra». La coppia sudamericana, nel frattempo, si era allontanata a bordo di una utilitaria in direzione di Fiano Romano, ove aveva prelevato la somma di 480 euro presso il bancomat di via Milano utilizzando ilpin che la vittima aveva incautamente registrato sul suo cellulare, che i malviventi avevano ritrovato all'internodella borsa. La descrizione dell'autovettura in fuga e l'immediato intervento di altra pattuglia dei carabiniericonsentiva di individuare e bloccare la coppia in via Tiberina. L'autovettura utilizzata dai malviventi veniva,tra l'altro, sequestrata perchè priva di copertura assicurativa, mentre il denaro veniva anch'esso sequestratoin attesa di restituirlo alla vittima. I due stranieri sono stati arrestati e tradotti presso il carcere di Rieti e RomaRebibbia femminile, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Rieti. I carabinieri di Fiano stannosvolgendo ulteriori accertamenti per verificare se si siano verificati altri casi simili nei parcheggi dei centri commerciali dell'area tiberina.