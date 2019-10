RIETI - Una banda ritenuta responsabile della pianificazione di rapine e furti in istituti di credito e esercizi commerciali e di detenzione e spaccio di stupefacenti è stata smantellata dal Gico della Guardia di finanza, in un'operazione coordinata dalla procura di Roma: nelle province della capitale e di Rieti militari del comando provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 9 persone (8 in carcere e una ai

domiciliari).

Secondo gli investigatori il gruppo era riconducibile a Lorenzo Sarracchini, con precedenti penali, già coinvolto nel 2010 in una rapina in una villa nel quartiere Eur, con sequestro delle vittime. Fuggito in Spagna, l'uomo nel 2012 venne rintracciato e estradato in Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA