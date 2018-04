RIETI - La compagnia carabinieri di Poggio Mirteto durante l’ultimo fine settimana ha messo in atto un dispositivo specifico per il controllo e la prevenzione dei reati compiuti della micro-criminalità (furti, spaccio ed altro), impiegando da sabato sera alle prime luci di oggi, 15 pattuglie, con 31 militari complessivi dell’aliquota radiomobile e delle stazioni carabinieri dipendenti. Le aree maggiormente controllate, anche con il fine di fornire una rassicurante presenza alla cittadinanza, sono state quelle dei comuni di Torri in Sabina, Scandriglia, Poggio Catino e Magliano Sabina.



Durante l’attività sono stati conseguiti i seguenti risultati di polizia giudiziaria:



A Magliano Sabina, i carabinieri del nucleo readiomobile e del locale comando arma, nella mattina del 14 aprile 2018, hanno tratto in arresto S.R. pregiudicato italiano di 28 anni, il quale in stato di agitazione e dopo un alterco per futili motivi con la fidanzata, l’aggrediva verbalmente, spintonandola ed impedendole di chiamare i soccorsi, mentre si autolesionava in maniera non grave ad un braccio con l’utilizzo di un coltello da cucina. L’arrivo delle pattuglie e del 118, consentiva di aiutare la donna, bloccare e far prestare le curare al compagno;



A Poggio Catino, due pattuglie, una del nucleo radiomobile ed un’altra della stazione di Torri in Sabina, nella notte odierna, fermavano ed arrestavano R.G. italiano di 20 anni, incensurato, che controllato d’iniziativa in una strada periferica di quel comune, alla vista dei carabinieri gettava nel prato un involucro in plastica con una dose di cocaina. Successiva perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti, in un mobile dell’abitazione del soggetto, ulteriori dosi di hashish per un totale di circa 40 gr., Denaro frutto dello spaccio e materiale per il confezionamento.



A Poggio Mirteto Scalo, i carabinieri della locale stazione, la notte del 14 aprile deferivano in stato di libertà tre cittadini dell’est Europa per il reato di invasione di terreni ed edifici, poiche’ sono stati trovati a dimorare abusivamente all’interno di una struttura dismessa di proprieta’ delle ff.ss..



Inoltre nel medesimo complessivo contesto, venivano effettuate 6 perquisizioni domiciliari e verificati 10 soggetti gravati da misure custodiali.



Dal punto di vista amministrativo sono stati controllati 85 automezzi, identificati 113 persone, di cui 24 stranieri ed ispezionati 3 esercizi commerciali.



I soggetti arrestati venivano sottoposti al regime di detenzione domiciliare in attesa delle decisoni dell’autorita’ giudiziaria.

