Rieti, otto arresti e 6 misure cautelari in un'operazione antidroga dei carabinieri. Coinvolti minorenni

RIETI - In corso operazione 'Sabinianum' dei Carabinieri di Rieti contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono

14 le misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Rieti: 8 arresti ed altre 6 misure cautelari delle quali 3 a carico di minori.

L'operazione vede impegnati circa 70 Carabinieri delle Province di Rieti, Roma, il Nucleo Elicotteri di Rieti e la Squadra Cinofili di Roma.



L'indagine avviata a seguito di accertato spaccio di stupefacenti in prossimità di un parco giochi per bambini dove venivano occultate grossi quantitativi di sostanze stupefacenti e dove, grazie a vedette, venivano venduti al dettaglio hashish e marijuana. Diversi minorenni tra indagati ed acquirenti.

Ultimo aggiornamento: 08:28

