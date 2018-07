RIETI - La compagnia carabinieri di Poggio Mirteto dal pomeriggio del giorno 19 luglio 2018 e per circa 24 ore ha messo in atto, oltre i normali servizi di soccorso pubblico, un dispositivo specifico per il controllo e la prevenzione dei reati compiuti dalla micro-criminalità, in special modo furti e spaccio di stupefacenti. in tale attività sono state impiegate complessivamente 10 pattuglie, con 21 militari tra aliquota radiomobile e stazioni carabinieri dipendenti. le aree maggiormente controllate, anche con il fine di fornire una rassicurante presenza alla cittadinanza, sono state quelle dei comuni di fara in sabina, poggio mirteto e collevecchio.



A Fara Sabina, i carabinieri della stazione di Passo Corese hanno arrestato M.G., un pregiudicato italiano di 43 anni, poiché raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura generale di Roma per reati in materia di stupefacenti, dovendo espiare una pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione;



A Collevecchio, i militari della locale stazione traevano in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti C.A. un trentenne pregiudicato italiano, sorpreso a cedere due dosi di cocaina ad un tossicodipendente locale, quest’ultimo segnalato in via amministrativa alla prefettura di Rieti, quale assuntore.



I due soggetti arrestati sono stati entrambi sottoposti al regime di detenzione domiciliare in attesa delle decisoni delle autorità giudiziarie competenti. inoltre nel medesimo contesto, sono state eseguite 4 perquisizioni domiciliari e controllati 7 soggetti gravati da misure custodiali.



Sono stati inoltre controllati 67 automezzi, identificate 95 persone di cui 19 stranieri ed ispezionati 4 esercizi commerciali.





Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA