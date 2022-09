E' agli arresti domiciliari ma va al bar, arrestato di nuovo dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno arrestato un cinquantenne, originario di Roma, per evasione dagli arresti domiciliari.

Nella serata di ieri, l’uomo, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari da circa due mesi in una struttura alberghiera della Bassa Sabina, è stato notato dall’equipaggio della Radiomobile in turno in un bar di Selci.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, non è stato in grado di fornire plausibili giustificazioni all’allontanamento dal luogo di detenzione.

Per tale motivo, dopo il fotosegnalamento è stato nuovamente accompagnato presso la struttura alberghiera, dov’è stato nuovamente sottoposto al regime di arresti domiciliari.