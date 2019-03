RIETI - Quando l’amore per gli animali - in questo caso per la sua cagnolina - va oltre il rischio di commettere un reato (con tanto di recidiva). Termina però con un lieto fine e con un’assoluzione da parte del giudice, l’avventura giudiziaria di un giovane sabino, finito sotto processo con il rito alternativo del giudizio abbreviato, per il reato di evasione essendo stato trovato per strada con il proprio cane nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.



