Rieti, due arresti e una denuncia in due distinte indagini dei carabinieri

RIETI - A conclusione di distinte indagini da parte dei Carabinieri, due arresti e una denuncia.

Weekend di impegnativo ma fruttuoso lavoro per i militari dell’Arma del Comando Provinciale con la loro azione continua di presenza sul territorio reatino.

Oltre ai normali servizi istituzionali e di controllo alla circolazione stradale, sono stati conseguiti i seguenti risultati operativi:

I Carabinieri della Stazione di Rieti, a seguito dell’emissione di un decreto per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti, hanno tratto in arresto M. M. classe 1979. Lo stesso dovrà espiare la per di mesi 9 di reclusione poichè responsabile di vari reati contro il patrimonio.

Il medesimo dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti dove trascorrerà i prossimi nove mesi in stato di detenzione.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale lo sorprendevano alla guida dell’auto completamente ubriaco, succedeva qualche tempo fa.

P.E. conduceva il proprio veicolo, per le vie di Antrodoco, sbandando vistosamente. Fermato prontamente dai Carabinieri, venne accertato a suo carico, tramite l’utilizzo dell’etilometro, un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l e per questo venne deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti e condannato a una pena detentiva e pecuniaria.

L’art. 186 del Codice della Strada infatti, per tassi alcolemici superiori a 1,5 grammi per litro, prevede la denuncia penale. In questo caso è prevista, come sanzione, un’ammenda fra 1500 e 6000 euro e l’arresto fra 6 mesi e un anno.

Oggi, divenuta la sentenza definitiva, i Carabinieri di Antrodoco, a seguito di quei fatti, hanno tratto in arresto il quarantacinquenne che, su ordine del Tribunale di Rieti, dovrà scontare 6 mesi di reclusione presso il proprio domicilio in Antrodoco.

Aveva abbondato rifiuti vetrosi e metallici per le campagne di Toffia a ridosso del fiume “Riana”. I Carabinieri di Fara in Sabina, al termine di immediate indagini ed accertamenti, sono riusciti a risalire all’autore di tale scempio. Si tratta di un ottantenne del luogo il quale era solito riversare rifiuti per le campagne circostanti.

I militari, si sono pertanto recati presso la propria abitazione per notificargli la sanzione amministrativa ex art. 192 e art. 255 D.Lgs. 152/2006.

L’anziano, nella circostanza, ha iniziato ad andare in escandescenza e ad inveire contro i militari profferendo nei loro confronti frasi oltraggiose e minacciose tentando altresì, invano di frapporsi con la sua auto davanti agli stessi nel tentativo di farli desistere.

Solo la professionalità dei militari ha fatto si che la situazione non degenerasse, e dopo aver ricondotto alla ragione l’anziano, gli hanno notificato il provvedimento amministrativo, ma per il suo comportamento offensivo, è scattata anche il deferimento in stato di libertà per i reati di minaccia e violenza a P.U..-

