Rieti, rapina aggravata in concorso: due arrestati dai carabinieri

RIETI - Nella tarda mattinata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Magliano Sabina, nel corso di servizi preventivi tesi a prevenire i cosiddetti reati predatori, hanno tratto in arresto due cittadini di origine romena, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Verona, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’uomo e la donna, entrambi trentacinquenni e già noti alle forze dell’ordine, dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso, commesso a Verona nel marzo del 2019, quando si sono impossessati con violenza di un orologio di valore, indossato da un cittadino italiano.

Dopo il fotosegnalamento, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti e la donna presso la Casa Circondariale di Rebibbia.