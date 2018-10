© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Rieti, nei confronti di un 27enne, di origini albanesi, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di concorso in tentato omicidio di un connazionale, verificatosi lo scorso 22 luglio nella cittadina fianese. Le indagini, sviluppate dalla locale stazione carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti, hanno consentito di fare piena luce sull'aggressione subita la scorsa estate daun 45enne albanese residente da tempo in Fiano Romano. La vittima, a seguito di una lite per futili motivi, in viaTevere, era stata accoltellata all'addome e nella circostanza era stato arrestato in flagranza di reato un 39 albanese, anch'esso gravato da precedenti di polizia. Le ulteriori indagini hanno permesso di accertare che sul luogo del delitto era presente un altro aggressore, il 27enne arrestato oggi, che prima dell'arrivo dei militari si era allontanato, ma aveva a sua volta colpito ripetutamente con calci e pugni la vittima, mentre quest'ultima era ancora a terra. All'epoca, la parte offesa era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Roma per trauma facciale con ferite lacero contuse e profonda ferita da taglio nella regione addominale.