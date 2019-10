RIETI - In casa aveva un autentico arsenale. Fucili e pugnali che sono costati una denuncia a un 59enne. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri di Collevecchio, in collaborazione con i colleghi di Roma Settebagni. In casa aveva 5 fucili da caccia, un machete, un’ascia, una balestra, 4 pugnali e 9 coltelli senza avere l’autorizzazione.



