di Valerio Coan

RIETI - Gli Arieti ritrovano uno tra i giocatori più "anziani". Andrea Rinaldi, 34 primavere sulle spalle, torna a far parte del gruppo amarantoceleste dopo un anno di stop per infortunio al ginocchio." Sono 22 anni che gioco a rugby quasi totalmente con la maglia reatina ad eccezione di un anno a Dublino in Irlanda dove ero per motivi di studio e un altro anno con L'Aquila" Andrea può ricoprire sia il ruolo di tallonatore sia quello di pilone sinistro e vorrebbe cogliere un traguardo prestigioso lottando in prima linea per la squadra della sua città. "Rieti è casa mia e, da un punto di vista sportivo sono cresciuto dentro le mura del campo di gioco di viale Fassini. Ho iniziato a giocare a rugby sul vecchio terreno in pozzolana e ora vorrei che la stagione che sta per cominciare fosse quella del risultato a sorpresa. Sognare non costa nulla - conclude Rinaldi - ma preferisco stare con i piedi ben piantati per terra e lavorare sodo".

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44



