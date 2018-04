di Valerio Coan

RIETI - Mancano solo tre giornate di campionato agli Arieti per concludere la stagione e domani saranno protagonisti di una complicata trasferta sul campo del Rugby Bologna 1928. Gli amarantocelesti convocati sono gli stessi scesi in campo contro il Medicei, assenti però Del Zoppo e Gentile. La squadra ha avuto anche un test in settimana nell’amichevole contro il Gubbio, risultatosi positivo per la condizione fisica dei giocatori reatini che hanno vinto lo scontro per 4 mete a 3. Il Bologna, occupante la quarta posizione, è un’altra contendente della categoria ad aspirare al salto in Serie A e vantando del miglior attacco del girone renderà di certo difficile la prestazione reatina.



LA SOCIETA'

In società continua a proseguire il progetto di crescita del club ed in settimana c’è stata l’elezione di nuove figure da assegnare a quei settori degli Arieti rimasti scoperti fino ad ora. Si attende l’ufficialità nella definizione dei ruoli ma intanto sono stati resi noti i nomi degli eletti dal consiglio che prenderanno parte attiva nel consolidamento societario: Sara Principessa, Carolina Aleandri, Alessandro Pozzovivo, Fabio De Santis e Roberto Gudini. Riconfermati invece Giovannelli, Valentini, Amedei, Ubertini, Scaringi, Tondinelli e Piacentini. In conclusione sono stati presi contatti anche con l’allenatore del Gubbio Stefano Bordon, il quale nella prossima stagione potrebbe diventare il direttore tecnico degli Arieti. In merito precisa Amedei: «Abbiamo due settimane di tempo per dare una risposta. ci sono da esaminare sia l'aspetto di bilancio sia quello più strettamente agonistico e se ci sarà accordo tra le parti».

Sabato 28 Aprile 2018



