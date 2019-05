ALTRI RISULTATI XXII GIORNATA

RIETI - Gli Arieti chiudono la stagione con una sonora sconfitta a Civitavecchia per 78 a 0 ma sono praticamente salvi. Come da pronostico infatti la squadra allenata da Stefano Bordon resta al terzultimo posto con due lunghezze di vantaggio sul Bologna tornato vincitore da Arezzo ma che deve recuperare una gara con un Civitavecchia che in caso di vittoria andrà a giocarsi la promozione in serie A con il Romagna.In questo finale di stagione complicato nella zona retrocessione dall’annullamento della gara tra Bologna e Civitavecchia, che ha rimesso in dubbio la salvezza degli Arieti che pensavano di averla conquistata domenica scorsa, si è aggiunto anche l’intrigo nella zona promozione dove il risultato tra Florentia e Romagna ha sancito il sorpasso in vetta degli emiliani ai danni dei toscani che prima della gara di oggi avevano un punto di vantaggio, lasciando però anche la possibilità al Civitavecchia di raggiungere a apri merito con il Romagna il primo posto in classifica in caso di vittoria nel recupero di Bologna e quindi giocarsi la promozione nell’eventuale spareggio.Un risultato che tranquillizza ulteriormente l’ambiente reatino che per avere la certezza della salvezza, dovendo aspettare il risultato del recupero tra Bologna e Civitavecchia, con i tirrenici più che motivati può dormire sogni tranquilli.Florentia-Romagna 11-15Rugby Parma-LivornoModena-Siena 22-5Jesi-Amatori Parma 22-22Arezzo-Bologna 12-29Romagna 95Florentia 93Civitavecchia 90Livorno 75*Modena 63Rugby Parma 60*Amatori Parma 55Jesi 37Siena 32Arieti 24Bologna 22Arezzo -6*una partita in meno