ALTRE GARE, XXII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con la decisione della federazione di annullare il risultato della partita tra Bologna e Civitavecchia , l’ultima giornata di campionato per gli Arieti acquista un significato diverso e non sarà soltanto una gara per salutarsi e dare il rompete le righe come sperato fino a ieri.L’annullamento della vittoria del Civitavecchia a Bologna per impraticabilità del campo al 26’ del secondo tempo, infatti rimette in bilico la salvezza degli amarantocelesti che domenica scorsa, al termine della gara persa con il Modena, la avevano salutato con gioia avendo lasciato a distanza incolmabile gli emiliani: 7 punti con una giornata solo da disputare.Adesso con il Bologna che domani sarà impegnato sul campo di un Arezzo ultimo in classifica e già retrocesso da settimane e con i reatini che invece saranno di scena proprio a Civitavecchia alle 15.30 (Lorenzo Imbriaco di Bologna), terzi attaccati alla coppia di testa Florentia e Romagna, che proprio domani si affronteranno per la più classica delle sfide promozione, i 7 punti di vantaggio potrebbero ragionevolmente ridursi a due. Due punti che fino alla decisione della federazione avrebbero significato la permanenza degli Arieti in serie B ma che con la gara tra Bologna e Civitavecchia da giocare potrebbero, ipotesi remota ma non impossibile, non essere abbastanza.Il Civitavecchia infatti per poter essere promosso dovrebbe sorpassare sia Florentia che Romagna e quindi dovrebbe sperare che domani si replichi il risultato dell’andata quando le due prime della classe pareggiarono 12-12, a quel punto il Civitavecchia anderebbe a Bologna con la necessità di portare a casa l’intera posta in palio per essere promossa. Nel caso contrario invece la gara di Bologna non avrebbe più nulla da dire per la classifica dei tirrenici e quindi la trasferta in Emilia potrebbe anche essere presa sottogamba con un Bologna motivatissimo e consapevole che una vittoria nella gara di recupero significherebbe la salvezza a discapito dei reatini.Florentia-RomagnaRugby Parma-LivornoModena-SienaJesi-Amatori ParmaArezzo-BolognaFlorentia 92Romagna 91Civitavecchia 85Livorno 75Rugby Parma 60Modena 58Amatori Parma 43Jesi 35Siena 32Arieti 24Bologna 17Arezzo -6