RIETI - La decisione della Federazione di far rigiocare Bologna-Civitavecchia toglie, per il momento, la salvezza agli Arieti. La Federazione ha infatti annullato il risultato della partita di domenica scorsa tra Bologna Civitavecchia per impraticabilità del campo al 26’ del secondo tempo in pratica annullando la vittoria dei tirrenici che ha regalato la salvezza agli amarantocelesti.



Stando così le cose i reatini restano a 7 punti di vantaggio dagli emiliani penultimi in classifica che però si ritrovano a dover disputare due gare a fronte dell’unica gara rimasta ai ragazzi di Stefano Bordon che domenica saranno impegnati proprio a Civitavecchia, mentre i bolognesi affronteranno il fanalino di coda Vasari Arezzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA