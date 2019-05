RIETI - Gli Arieti si salvano nonostante la sconfitta casalinga contro la Giacobazzi Modena per 26 a 12. A garantire la permanenza in serie B della squadra amarantoceleste ci ha pensato il Civitavecchia che ha sconfitto 24 a 0 la Reno Bologna lasciando gli emiliani a 7 lunghezze dai reatini con una sola giornata da giocare.



Alla fine, la ventunesima e penultima giornata di campionato ha rispettato i pronostici della vigilia ed ha permesso alla squadra di Stefano Bordon di raggiungere una salvezza che più che per meriti propri è arrivata per demeriti altrui anche perché forse a inizio stagione non si pensava che questo dovesse essere l’obiettivo, tant’è che allo stadio Fulvio Iacoboni la notizia della sconfitta del Bologna è stata accolta più con sollievo che con entusiasmo.La gara, come un copione tante altre volte raccontato in questa stagione, ha visto i padroni di casa andare in vantaggio al 9’ grazie alla meta del sudafricano Alex Ratilainen e alla trasformazione di Virgilio Perugini, salvo poi farsi riprendere e superare nel giro di 20 minuti, dal 18’ al 38’, durante i quali i modenesi sono andati in meta 4 volte e, grazie alle 3 trasformazioni, chiudere il primo tempo sul punteggio di 26 a 7.Con la partita ormai chiusa e un clima davvero invernale, il termometro sotto i 10° e una pioggia fredda e fitta, nella ripresa la gara ha poco da raccontare con il Modena che ha cercato di controllare la gara e con i reatini che hanno provato a spingere soprattutto per cercare di congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico cosicché i secondi quaranta minuti hanno regalato ben poche emozioni se si esclude la meta in mischia al 27’ dei padroni di casa, che un Virgilio Perugini oggi non preciso come suo solito non ha trasformato.

ALTRI RISULTATI XXI GIORNATA

Amatori Parma-Rugby Parma 13-10

Romagna-Jesi 43-10

Livorno-Florentia 14-28

Bologna-Civitavecchia 0-24

Siena-Arezzo 29-12

CLASSIFICA

Florentia 92

Romagna 91

Civitavecchia 90

Livorno 75

Rugby Parma 60

Modena 58

Amatori Parma 43

Jesi 35

Siena 32

Arieti 24

Bologna 17

Arezzo -6

