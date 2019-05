ALTRE GARE, XXI GIORNATA

RIETI - Nell’ultima giornata casalinga di questo campionato gli Arieti possono festeggiare la salvezza. Domani alle 15.30 allo stadio Fulvio Iacoboni per la ventunesima giornata gli amarantocelesti ospiteranno la Giacobazzi Modena (arbitro Taggi di Roma) per una gara che può decretare la permanenza in serie B della squadra allenata da Stefano Bordon in caso di vittoria dei reatini ma anche in caso di sconfitta della Reno Bologna eventualità quest’ultima assai probabile visto l’andamento della stagione.Stando ai pronostici infatti la gara dello Iacoboni nonostante i modenesi non abbiano più nulla da chiedere al campionato, con 54 punti sono sesti, non sembra delle più agevoli considerando che nell’ultima giornata nelle stesse condizioni attuali, fuori dalla lotta promozione e lontana dalla zona retrocessione, proprio contro la Reno Bologna non ha fatto sconti vincendo 46 a 20.A giocare a favore dei reatini però c’è il fatto che la Reno Bologna è staccata di 7 pin ti e lasciare invariato il distacco al termine del turno di domani significherebbe automaticamente la salvezza per gli amarantocelesti e gli emiliani domani hanno una gara che sulla carta è impossibile da vincere visto che ospiteranno un Civitavecchia che con 85 punti è terzo con solo sue punti distacco dalla capolista Florentia e uno dal Romagna e quindi coltiva ancora il sogno promozione considerando che nell’ultima giornata mentre i tirrenici ospiteranno gli Arieti, le prime due della classe si scontreranno tra loro.Al di là dei calcoli, più o meno matematici, però domani i reatini vorrebbero chiudere in bellezza la stagione e salutare il proprio pubblico con una prestazione che riscatti almeno in parte una stagione che non si è svolta come nelle intenzioni iniziali della società e di tutti gli appassionati di rugby reatini e per questo è stata organizzata la “Giornata Amarantoceleste” un’iniziativa che prevede un ingresso unico di 5 euro per abbonati e non ‘e darà la possibilità agli appassionati di Rugby e tifosi degli Arieti di esser vicini al Club e al movimento ovale amarantoceleste’.Amatori Parma-Rugby ParmaRomagna-JesiLivorno-FlorentiaBologna-CivitavecchiaSiena-ArezzoFlorentia 87Romagna 86Civitavecchia 85Livorno 75Rugby Parma 59Modena 54Amatori Parma 49Jesi 35Siena 27Arieti 24Bologna 17Arezzo -6