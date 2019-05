RIETI - Domenica 5 maggio alle 15.30, allo “Stadio del Rugby Fulvio Iacoboni", si terrà, in occasione dell'ultima partita di campionato in casa degli Arieti contro il Modena Rugby Club (che mette in palio punti importanti per la matematica salvezza degli Arieti), la “Giornata Amarantoceleste". Questa iniziativa prevederà un ingresso unico di 5 euro per abbonati e non «e darà la possibilità agli appassionati di Rugby e tifosi degli Arieti di esser vicini al Club e al movimento ovale amarantoceleste», si legge nella nota della società. © RIPRODUZIONE RISERVATA