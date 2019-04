ALTRE RISULTATI, XX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Arieti non riescono a fare il tris e vengono sconfitti a Siena nel terzo scontro salvezza consecutivo di questo aprile. Contro il Cus Siena per la terzultima gara di campionato gli amarantocelesti rimediano una brutta sconfitta in terra di Toscana perdendo 31 a 7, della terza linea Alessio Steri l’unica marcatura reatina, al termine di una gara che ha visto i reatini sempre in difficoltà. I reatini se avessero ripetuto il risultato contro Bologna e Arezzo avrebbero ottenuto punti decisivi che avrebbero significato conquistare la salvezza matematica considerando che la Reno Bologna, penultima in classifica con 7 lunghezze di ritardo, è tornata sconfitta dal campo della Giacobazzi Modena prossima avversaria dei reatini.Con questa sconfitta gli Arieti vengono scavalcati proprio dal Cus Siena che si porta al quartultimo posto e adesso sarà determinante il turno di domenica prossima anche se agli uomini di Stefano Bordon, per avere certezza della salvezza, basta che la Reno Bologna non vinca con un Civitavecchia terzo in classifica a soli 2 punti dalla vetta e che nell’ultima giornata affronterà i reatini mentre gli emiliani se la vedranno con l’Arezzo già retrocesso in serie C.Rugby Parma-Romagna 25-32Arezzo-Livorno 6-55Civitavecchia-Amatori Parma 28-5Jesi-Florentia 13-31Modena-Bologna 46-20Florentia 87Romagna 86Civitavecchia 85Livorno 75Rugby Parma 59Modena 54Amatori Parma 49Jesi 35Siena 27Arieti 24Bologna 17Arezzo -6