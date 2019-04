ALTRE GARE XX GIORNATA

RIETI - A Siena gli Arieti si giocano la permanenza in serie B. Alle 15.30 i ragazzi di Stefano Bordon saranno di scena in Toscana contro il Cus Siena (arbitro Fioravanti di Roma) per la terzultima giornata di campionato che, se anche non potrà sancire matematicamente la salvezza degli amarantocelesti, con una vittoria vedrebbe i sabini salvi a meno di accadimenti eccezionali nelle ultime due giornate. Una vittoria domani dei reatini e la contemporanea sconfitta infatti significherebbe la salvezza matematica visto che gli amaranto celesti staccherebbero di più di dieci punti la Reno Bologna in penultima posizione(retrocedono in C le ultime 2 classificate, ndr) a 17 punti e che domani dovrà vedersela con la Giacobazzi Modena, prossima avversaria degli Arieti.In ogni modo è necessario che gli Arieti, che sono quartultimi a 24 punti dopo esser riusciti a sopra passare il Siena proprio nell’ultima giornata, 14 giorni fa, battendo in casa l’Arezzo facciano il proprio dovere come all’andata mettendo in fila il tris di vittorie con Reno Bologna, Vasari Arezzo e Cus Siena.In attesa di capire se si potrà festeggiare la salvezza di sicuro allo stadio Iacoboni la mattina ci sarà un grande festa di rugby con due tornei che vedranno impegnati oltre 500 ragazzi da 5 anni in su. Si parte con il XVI Trofeo Carucci riservato agli Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 per poi proseguire con il 2° trofeo U14 Torggler a cui prenderanno parte sei società: Arieti Rugby Rieti, Capitolina, Fiamme Oro, Appia, Aprilia e Monopoli.Rugby Parma-RomagnaArezzo-LivornoCivitavecchia-Amatori ParmaJesi-FlorentiaModena-BolognaFlorentia 82Romagna 81Civitavecchia 80Livorno 70Rugby Parma 58Modena e Amatori Parma 49Jesi 35Arieti 23Siena 22Bologna 17Arezzo -6