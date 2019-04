IL TABELLINO

Arieti

Marcature

ALTRI RISULTATI, XIX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Gli Arieti vincono soffrendo contro il Vasari Arezzo 19 a 15 e conquistano 4 punti pesantissimi nella corsa salvezza anche se non mancano i rimpianti per aver lasciato sul campo il punto bonus.Gli amarantocelesti nella quartultima giornata di campionato hanno battuto i toscani, fanalino di coda del girone, facendo più fatica del previsto chiudendo la prima frazione addirittura in svantaggio per 10 a 7 nonostante la meta di Luca Izzo al 18’.Nella ripresa però i ragazzi di Stefano Bordon sono riusciti nel primo quarto d’ora, al 6’ con Amedei e al 12’ con Angelucci Alessandro, a trovare due mete in mischia preziosissime che sono servite a tenere a distanza l’Arezzo che nel finale ha messo paura ad un infreddolito Iacoboni con una meta segnata a 2’ minuti dal triplice fischio.Alla fine gli Arieti non riescono a fare la quarta meta che avrebbe significato ottenere il punto bonus ma conquistano 4 punti che grazie alle contemporanee sconfitte di Reno Bologna e Cus Siena fanno salire i reatini al quartultimo posto a 23 punti con i toscani fermi a 22 e gli emiliani al penultimo posto di 5 punti.A questo punto diverrà fondamentale per gli amarantoceleti la gara dopo la pausa pasquale proprio a Siena il 28 aprile prossimo.: Pacifici, Angelucci An., Pellegrino, Carotti F., Bozza, Perugini V., Ratilainen, De Amicis, Angelucci Al., Rosati , Rossi, Biondi, Amedei, Rinaldi. All. Bordon A disp. Perugini T., Rusinov, Cucco, Paniconi, Gudini, Chiaretti, Carotti G..: 18’ meta Izzo (tr. Perugini V.), 46’ Amedei, 52’ Angelucci Al. (tr. Perugini V.)Romagna-Modena 26-7Livorno-Jesi 25-17Florentia-Civitavecchia 8-3Bologna-Rugby Parma 5-43Amatori Parma-Siena 34-15Florentia 82Romagna 81Civitavecchia 80Livorno 70Rugby Parma 58Modena e Amatori Parma 49Jesi 35Arieti 23Siena 22Bologna 17Arezzo -6