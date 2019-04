ALTRE GARE, XIX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Fare il proprio dovere e sperare nelle due formazioni di Parma. La corsa salvezza degli Arieti domani alle 15.30 vedrà sul prato dello stadio Iacoboni per la diciannovesima giornata schierato il quindici del Vasari Arezzo (arbitro Markus Dosti di Roma) per una gara largamente alla portata degli uomini di Stefano Bordon.I toscani infatti sono gli ultimi in classifica a -7 a causa delle penalizzazioni e in stagione in 18 gare non sono mai riusciti a fare punti ma gli amarantocelesti non dovranno prendere sottogamba l’impegno e conquistare l’intera posta in palio in modo da poter trarre massimo vantaggio da eventuali passi falsi delle altre partecipanti alla corsa salvezza: Reno Bologna e Cus Siena impegnate con le due squadre di Parma.La Reno Bologna, che dopo la sconfitta di domenica scorsa a Rieti è tornata al penultimo posto in classifica, domani ospiterà infatti il Rugby Parma mentre il Cus Siena, che ha solo 3 lunghezze di vantaggio sugli amarantocelesti, affronterà in trasferta l’Amatori Parma e poi domenica prossima ospiterà gli Arieti per uno scontro che si preannuncia essere decisivo per la permanenza in serie B in virtù del fatto che retrocederanno solo le ultime due in classifica.Romagna-ModenaLivorno-JesiFlorentia-CivitavecchiaBologna-Rugby ParmaAmatori Parma-SienaCivitavecchia 79Florentia 78Romagna 76Livorno 66Rugby Parma 53Modena 49Amatori Parma 44Jesi 35Siena 22Arieti 19Bologna 17Arezzo -7