RIETI - Gli Arieti battono in casa la Reno Bologna 33 a 22 e conquistano 5 punti fondamentali per la salvezza. Con la vittoria di oggi la squadra di Stefano Bordon supera nuovamente in classifica gli emiliani lasciando al penultimo posto in classifica con 2 punti di distacco.



Una partita più emozionante che bella vissuta sulle montagne russe con gli Arieti subito in vantaggio con la giovane terzacentro sudafricana Ratilainen in meta al 2'. Passano una decina di minuti e Bologna accorcia su calcio piazzato ma gli amarantocelesti riescono a gestire la partita e al 28’ allungano con la meta di Bozza. Sul punteggio di 14 a 3 per i padroni di casa grazie alle trasformazioni di Virgilio Perugini la partita si complica negli ultimi 10 minuti della prima frazione quando gli emiliani vanno a meta, trasformando, due volte e chiudono il primo tempo in vantaggio 14 a 17 e per di più con un uomo in più per il giallo rimediato dal reatino Alessandro Angelucci.

Al rientro in campo, nonostante l’inferiorità numerica, sono però gli Arieti a segnare con Gentile e portarsi sul 21 17. Al 20’ a lasciare con un uomo in meno gli Arieti per un altro giallo è Ratileinen con la Reno Bologna brava a sfruttare la superiorità numerica e andare in meta sorpassando nuovamente i padroni di casa 21-22. Intorno alla mezz’ora la svolta della gara e forse della stagione: al 31’ la prima linea emiliana Vita rimedia un cartellino rosso per un plateale calcio in faccia un giocatore reatino durante un raggruppamento, contemporaneamente rientra anche la terza centro reatina Ratilainen fuori per un giallo e sullo sviluppo dell’azione ad andare in meta al 32’ è Izzo: altro controsorpasso e punteggio sul 26-22.

A questo punto la tensione e il nervosismo spingono entrambe le squadre a commettere errori ma a mettere definitivamente il sigillo alla gara ci pensa Pacifici al 40’ con Virgilio Virgilio che trasforma per la quarta volta, questa volta da posizione defilata, e fa esplodere uno Iacoboni con il fiato sospeso per tutto il secondo tempo e pronto ad ospitare domenica prossima l’Arezzo ultimo in classifica per un altro passaggio importante del percorso salvezza che il 28 aprile vivrà un altro momento cruciale in casa di un Cus Siena che oggi è stato sconfitto dal Livorno e si trova perciò con sole tre lunghezze di vantaggio dagli amarantocelesti.

IL TABELLINO

Arieti: Pacifici, Bozza, Pellegrino, Gentile, Angelucci Al., Perugini V., izzo, Ratileinen, Angelucci An., Paniconi, Rosati, Rossi, Amedei, Cucco, Rusinov All. Bordon A disp. Biondi, Rinaldi, Steri, De Amicis, Perugini T., Carotti, Gudini

Reno Bologna: Gargan, Savcini, Ruggeri, Natale, D’Anastasio, Vagheggini, Furetti, Caresi, Domenichini, Savoia, Rufail, Babbini, Plicchi, Corsini, Murgulet All. Ogier A disp. Vito, Petrillo, Baldoni, Pancaldi, Lami, Cremonesi, Calia.

Arbitro: Pompa di Chieti

Marcatori: Arieti 2’ m. Ratilainen e tr. Perugini V., 28’ m. Bozza tr. Perugini V. 41’ Gentile tr. Perugini V., 72’ m. Izzo e 80’ m. Pacifici tr. Perugini V.

ALTRI RISULTATI, XVIII GIORNATA

Modena-Amatori Parma 21-16

Civitavecchia-Romagna 14-10

Siena-Livorno 3-28

Rugby Parma-Jesi 31-3

Arezzo-Florentia 7-57

CLASSIFICA

Civitavecchia 79

Florentia 78

Romagna 76

Livorno 66

Rugby Parma 53

Modena 49

Amatori Parma 44

Jesi 35

Siena 22

Arieti 19

Bologna 17

Arezzo -7

© RIPRODUZIONE RISERVATA