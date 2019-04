ALTRE GARE, XVIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Una partita che vale una stagione. Domani alle 15.30 allo stadio Iacoboni in viale Fassini gli Arieti contro la Reno Bologna (arbitro Daniele Pompa di Chieti) si giocano una grande percentuale di possibilità di restare in serie B. Quello di domani è infatti è il più classico degli scontri salvezza con i reatini che solo domenica scorsa sono stati scavalcati dagli emiliani a seguito della sconfitta a Parma che ha permesso alla Reno Bologna di lasciare gli amarantocelesti al penultimo posto con 3 punti di distacco dopo essere stati avanti per tutto la restante parte del campionato.La situazione non è delle più semplici e domani non sono ammessi passi falsi che, più che compromettere una classifica che con altre 4 gare da disputare conserverebbe la possibilità matematica di un recupero, probabilmente avrebbero effetti sul morale dei reatini in un momento cruciale della stagione dove dopo Bologna ci sarebbero partite alla portata dei reatini eccezion fatta per quella dell'ultima giornata i 12 maggio in casa del Civitavecchia che molto probabilmente sarà ancora in lotta per il primo posto in classifica che al momento condivide con Romagna tallonati dal Florentia.Il quindici reatino arriva a questo appuntamento con alcuni indisponibili che il tecnico Stefano Bordon spera di recuperare in extremis.Dal canto suo la società amarantoceleste, comprendendo l’importanza della partita, ha chiamato a raccolta tutto il mondo sportivo reatino (comprese le tifoserie di Npc, Rieti e Real) per sostenere gli Arieti in questa delicatissima sfida facendo entrare gratuitamente tutti i tesserati delle società sportive del territorio, previa comunicazione alla mail arietirugby.ufficiostampa@email.it.Modena-Amatori ParmaCivitavecchia-RomagnaSiena-LivornoRugby Parma-JesiArezzo-FlorentiaCivitavecchia e Romagna 75Florentia 73Livorno 61Rugby Parma 48Modena 45Amatori Parma 43Jesi 35Siena 22Bologna 17Arieti 14Arezzo -7