RIETI - Domenica 7 aprile alle 15.30 allo “Stadio del Rugby Iacoboni” in viale Fassini, gli Arieti Rugby Rieti affronteranno la Reno Rugby Bologna. Partita valevole per la 19esima giornata del campionato italiano di Serie B Rugby.



La società riserverà l’ingresso libero a tutti itesserati delle società sportive del territorio. La lista dei partecipanti potrà essere trasmessa preventivamente all’indirizzo arietirugby.ufficiostampa@email.it.



Gli Arieti invitano inoltrele tifoserie organizzate di Npc Rieti e Fc Rieti al "Fassini"per sostenere insieme i ragazzi che saranno impegnati nello scontro salvezza per la permanenza nel campionato di Serie B.