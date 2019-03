ALTRE GARE, XVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Gli Arieti a Parma sprofondano al penultimo posto in classifica sorpassati dalla Reno Bologna che domenica prossima saranno proprio di scena allo stadio Iacoboni per una partita che sicuramente varrà un’intera stagione.Nella diciassettesima giornata di campionato la squadra di Stefano Bordon torna sconfitta dalla trasferta emiliana in casa dell’Amatori Parma 40 a 5 e viene sopravanzata in classifica dalla Reno Bologna che in casa ha sconfitto il Cus Siena 26 a 19 portandosi 3 punti sopra i sabini.Come molto spesso accaduto in questa stagione gli amarantocelesti partono bene e al 16’ vanno in meta con la terzacentro sudafricana Alex Raitilainen ma l’illusione del colpaccio dura poco meno di un quarto d’ora con i padroni di casa che al 30’ effettuano il sorpasso con una meta trasformata. Passano altri 5’ e i parmensi vanno nuovamente a segno, trasformando, e chiudono il primo tempo sul 21 a 5 in virtù di un’altra meta e trasformazione. Nella ripresa i reatini non riescono a riprendere le redini della partita e i padroni di casa vanno in meta dopo soli 2’ e sul 26 a 5 la gara è in pratica chiusa con gli Amatori che all’81’ chiudono l’incontro 40 a 5.Romagna-Arezzo 76-5Livorno-Modena 16-0Jesi-Civitavecchia 17-28Bologna-Siena 26-19Florentia-Rugby Parma 22-16Civitavecchia e Romagna 75Florentia 73Livorno 61Rugby Parma 48Modena 45Amatori Parma 43Jesi 35Siena 22Bologna 17Arieti 14Arezzo -7