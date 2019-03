ALTRE GARE, XVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Con il rischio di pensare già a domenica prossima quando allo Iacoboni ci sarà lo scontro salvezza con la Reno Bologna, gli Arieti domani saranno di scena a Parma contro l’Amatori.Alle 15.30 i ragazzi di Stefano Bordon scenderanno in campo per la diciassettesima giornata di campionato (arbitro Faggionato di Vicenza) e con sei giornate al termine di un campionato che prevede due retrocessioni e con gli amarantocelesti terzultimi con soli due punti di vantaggio sui bolognesi ogni partita diviene fondamentale.Gli Arieti a Parma dovranno cercare come minimo di fare una buona prestazione per presentarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto del 7 aprile, anche perché la Reno Bologna domani ha una gara in cui potrebbe fare punti, se non riuscire a portare l’intera posta in palio, ospitando un Cus Siena che è quartultimo con 7 punti di vantaggio sugli Arieti.Romagna-ArezzoLivorno-ModenaJesi-CivitavecchiaBologna-SienaFlorentia-Rugby ParmaCivitavecchia e Romagna 70Florentia 68Livorno 57Rugby Parma 47Modena 45Amatori Parma 38Jesi 35Siena 21Arieti 14Bologna 12Arezzo -7