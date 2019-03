RIETI - Il Comitato 6 Nazioni Rieti Centro d'Italia, a un mese esatto dall'appuntamento di Italia-Irlanda valevole per il 6 Nazioni U20, invita «tutta la cittadinanza a partecipare domenica 24 marzo dalle ore 14, a una giornata in stile "terzo tempo" allo Stadio del Rugby "Fulvio Iacoboni" di viale Fassini. Sarà l'occasione - prosegue la nota - per sostenere gli Arieti e festeggiare il tradizionale terzo tempo con le specialità gastronomiche del territorio. Al prezzo simbolico di 5 euro si potrà seguire l'incontro tra gli Arieti Rugby Rieti e il Livorno Rugby, e gustare eccellenze come porchetta e prosciutto, accompagnate dalla birra Alta Quota, vicina da sempre alla palla ovale. Un appuntamento rivolto a tutte le famiglie e a chi si riconosce nei valori del rugby». © RIPRODUZIONE RISERVATA