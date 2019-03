ALTRI RISULTATI, XV GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli Arieti reggono un tempo ma non riescono nell’impresa di sconfiggere la capolista Florentia e perdono 27 a 5.Nella quindicesima giornata di campionato gli amarantocelesti a Firenze riescono a nasconder il gap dei 48 punti che li separano dalla prima in classifica solo per 40’ chiedendo il primo tempo sul 5 pari. Come spesso succede ai ragazzi di Stefano Bordon la partenza è buona e grazie ad Alessandro Cucco al 7’ si portano in vantaggio 5 a 0. Passano altri 7’ e i fiorentini trovano il pareggio. Per tutto il resto de primo tempo gli amarantocelesti sembrano riuscire a contenere i Viola che trovano la via della metà solo all’8’ del secondo tempo a questo punto i padroni di casa accelerano e chiudono la pratica segnando altre tre mete al 10’, al 18’ e al 25’.Archiviata questa trasferta dove non ci si aspettava alla vigilia certamente di fare punti adesso gli Arieti sono chiamati almeno a una prova d’orgoglio nelle prossime gare che seppur difficili non sono così proibitive: domenica prossima in casa con il Livorno e la giornata successiva a Parma contro gli Amatori.Saranno due occasioni per cercare di dare una svolta a un campionato che almeno nelle parti basse dove stazionano i reatini sembra già deciso.Romagna-Amatori Parma 47-7Livorno-Bologna 34-17Civitavecchia-Arezzo 116-0Rugby Parma-Modena 21-19Jesi-Siena 20-7Florentia 67Civitavecchia e Romagna 65Livorno 47Modena 40Rugby Parma 39Amatori Parma 33Jesi 32Siena 20Arieti 14Bologna 10Arezzo -7