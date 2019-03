ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Gli Arieti domani a Firenze con l’obiettivo di limitare i danni e portare a casa almeno una buona prestazione.Pper la quindicesima giornata del campionato di serie B la squadra allenata da Stefano Bordon sarà impegnata sul campo della capolista Florentia (arbitro Frontini di Lecce) e visto l’andamento del campionato salvo "miracoli" la storia sembra già essere scritta.Lo sport riserva sempre sorprese ma le forze in campo domani sembrano essere tanto sbilanciate da non far sperare nulla di buono per i reatini. Tra i toscani e gli amarantocelesti in classifica ci sono ben 48 punti di differenza ma soprattutto in stagione i viola che guidano il girone con 62 punti hanno perso punti solo con le seconde in classifica staccate di 2 lunghezze, pareggiando con il Romagna e perdendo di un punto con il Civitavecchia.Gli Arieti che sono terzultimi con 14 punti invece se si esclude la vittoria a Jesi, comunque quintultima, nella terza giornata le altre vittorie le hanno ottenute con le ultime della classe: Siena quartultima, Bologna penultima e Arezzo ultima.Domani presumibilmente gli amarantocelesti dovranno cercare di limitare i danni in vista della fase di campionato, ad aprile, quando ci saranno gli scontri diretti e sarà fondamentale fare punti importanti per chiudere nel migliore dei modi la stagione.Romagna-Amatori ParmaLivorno-BolognaCivitavecchia-ArezzoRugby Parma-ModenaJesi-SienaFlorentia 62Civitavecchia e Romagna 60Livorno 42Modena e Rugby Parma 39Amatori Parma 33Jesi 27Siena 20Arieti 14Bologna 10Arezzo -7