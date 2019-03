ALTRI RISULTATI XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Gli Arieti non continuano i festeggiamenti del dopo 6 Nazioni Under 20 e nella gara di rientro in campionato sono stati sconfitti in casa dallo Jesi Rugby 1970 27 a 19.Una brutta sconfitta che però non compromette ulteriormente la classifica considerando che anche Siena, Bologna e Arezzo hanno perso lasciando inalterate le distanze tra le ultime 4 squadre del girone 2 di serie B, con il solo Jesi, uscito vittorioso dallo stadio Iacoboni, ad allungare portandosi a quota 27, a 7 lunghezze dal Siena quartultimo e 13 dagli amarantocelesti fermi alla terz’ultima posizione e con domenica prossima una trasferta proibitiva in Toscana contro la capolista Florentia.La gara vede gli ospiti andare in vantaggio con due mete al 25’ e al 35’, sul punteggio di 14 a 0 allo scadere è Marco Rossi a segnare per gli amarantocelesti e la conseguente trasformazione fissa il gabellino a fine primo tempo sul 7-14.Al 20’ della ripresa gli Arieti riescono a pareggiare grazie alla meta del tallonatore Alessandro Cucco e la trasformazione di Virgilio Perugini. Tra il 30’ e il 38’ i marchigiani mettono l’ipoteca sulla vittoria finale, prima allungando grazie a due calci piazzati e poi con un’altra meta trasformata, e si porta sul 27 a 14. A tempo scaduto gli Arieti vanno in meta per l’ultima volta con Cucco ma questa volta non c’è la trasformazione e il risultato finale si fissa sul definitivo 27 a 19.Bologna-Romagna 12-34Amatori Parma-Livorno 21-31Modena-Civitavecchia 27-32Arezzo-Rugby Parma 0-69Siena-Florentia 7-31Florentia 62Civitavecchia e Romagna 60Livorno 42Modena e Rugby Parma 39Amatori Parma 33Jesi 27Siena 20Arieti 14Bologna 10Arezzo -7