RIETI - Gli Arieti tornano in campo e dopo la lo splendido weekend vissuto con il 6 Nazioni Under 20 adesso bisogna pensare al campionato e ai punti necessari per chiudere in bellezza la stagione.Domani alle 14.30 allo stadio Fulvio Iacoboni per la quattordicesima giornata di serie B gli amarantocelesti di Stefano Bordon ospiteranno il Rugby Jesi 1970 (arbitro Domenico Gargiulo) e gli Arieti vanno alla ricerca della prima vittoria di questo 2019.La gara sulla carta è alla portata degli amarantocelesti considerando che i marchigiani sono tornati alla vittoria contro la Reno Rugby Bologna nell’ultimo turno il 17 febbraio dopo una serie di sconfitte consecutive che durava dalla sesta giornata il 18 novembre. I reatini dal canto loro dovranno mettere in campo tutta la loro carica agonistica e cercare di interpretare al meglio le direttive di Bordon magari sfruttando le diverse giornate di riposo che il campionato ha osservato per gli impegni della nazionale che potrebbero essere tornate utili per migliorare l’intesa e i meccanismi di gioco.Contro lo Jesi Bordon potrà recuperare alcuni giocatori dall’infermeria e allo Iacoboni si rivedrà in campo la prima linea Krystian Rusinov rientrato nell’ultimo turno contro il Romagna. Ed è proprio dal punto conquistato a Cesena contro l’ex capolista del girone che il quindici reatino può ripartire per conquistare punti importantissimi in campionato magari davanti a un pubblico delle grandi occasioni, come spera la società reatina che, sull’onda del successo dell’organizzazione della gara tra Italia e Irlanda Under 20 del 22 febbraio, ha deciso di cercare di capitalizzare l’entusiasmo che si è creato all’ombra del Terminillo per la palla ovale promuovendo la gara con lo Jesi a un prezzo scontato di 5 euro e organizzando una festa a fine gara, un terzo tempo con salsicce e birra per tutti.Bologna-RomagnaAmatori Parma-LivornoModena-CivitavecchiaArezzo-Rugby ParmaSiena-FlorentiaFlorentia 57Civitavecchia e Romagna 55Livorno 42Modena 38Rugby Parma 34Amatori Parma 33Jesi 22Siena 20Arieti 14Bologna 10Arezzo -7