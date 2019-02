RIETI - Domenica prossima allo stadio Fulvio Iacoboni per la gara degli Arieti contro lo Jesi biglietti scontati e festa dopo la partita.



La società di rugby reatina prova a cavalcare l’entusiasmo per il successo della gara tra Italia e Irlanda valida per il trofeo 6 Nazioni che si è tenuta venerdì scorso al Manlio Scopigno cercando di coinvolgere ancora di più la città.



Per il prossimo impegno di campionato della squadra amarantoceleste, che milita in serie B, infatti si potrà assistere alla partita al costo di soli 5 euro ma soprattutto nel dopo gara è stato organizzato una festa in stile "terzo tempo", con porchetta e birra per tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA