RIETI - Come da pronostico gli Arieti non riescono a espugnare il campo del Romagna ma da Cesena nella tredicesima giornata i reatini tornano con un punto buono per la classifica ma soprattutto per il morale. Contro una delle formazioni più quotate del giorno 2 di serie B i ragazzi di Stefano Bordon perdono 57 a 24 un risultato che probabilmente rispecchia i valori in campo ma che permette agli amarantocelesti di muovere una classifica che vedi il Jesi quartultimo fuggire dopo la vittoria contro la Reno Rugby Bologna penultima con 4 punti di ritardo dai sabini.Partono bene gli Arieti che addirittura al 13’ vanno in meta con la terza centro sudafricana Alex Ratilainen che fissa il risultato sul 5 a 0 per gli ospiti. I padroni di casa ci mettono tre minuti a ristabilire le gerarchie e al 16’ vanno in meta e trasformano portando il tabellino sul 7 a 5: a questo punto il Romagna fa valere il maggior valore e va a ancora in meta al 23’, al 26’, al 31’ e al 37’ trasformando 2 marcature su 4 e si va quindi al riposo sul risultato di 31 a 5 per il quindici di Cesena. Neanche il tempo di riposizionarsi che il Romagna va ancora in meta al 42’, e la 45’ andando sul 45 a 5 grazie alle trasformazioni. Ad interrompere il monologo dei padroni di casa al 52’ una meta tecnica per gli Arieti che porta il punteggio sul 45 a 12 a questo punto i padroni di casa mollano un po’ i reatini riescono ad andare in meta nuovamente al 64’, trasformando, ma dopo soli 5’ il Romagna segna ancora fissando il punteggio sul 50 a 19. Al 75’ gli amarantocelesti conquistano il punto di bonus andando in meta per la quarta volta ma c’è ancora tempo per l’ultima marcatura con trasformazione per i padroni di casa che fissa il risultato sul definitivo 57 a 24.Domenica prossima il campionato si ferma per gli impegni delle nazionali nel torneo 6 Nazioni, compresa l’Under 20 che venerdì alle 19 sarà di scena al Manlio Scopigno, e gli Arieti il 3 marzo ospiteranno il Rugby Jesi 1970.: Donati, Di Franco, Fiori, Di Lena, Tauro, Gallo, Onofri, Maroncelli, Bertoni, Assirelli, Paganelli, Sgarzi, Urbinati, Velato, Prini. All. Luci A disp. Coppola, Manuzi, Lepenne, Baldassarri, Gigante, Maffi, Grassi.: Perugini V., Gudini, Bozza, Ratilanen, Angelucci An., Carotti F., Pellegrino, Angelucci Al., Steri, Paniconi, Rossi, Rosati, Biondi, Cucco, Rusinov. All. Bordon A disp. Perugini T., Rinaldi, Chiaretti, Guadagnoli, De Amicis, Izzo, Fiorentini.: Ciacchini di LivornoRugby Parma-Siena 38-24Florentia-Amatori Parma 31-0Jesi-Bologna 29-14Arezzo-Modena 7-34Civitavecchia-Livorno 26-22Florentia 57Civitavecchia e Romagna 55Livorno 42Modena 38Rugby Parma 34Amatori Parma 33Jesi 22Siena 20Arieti 14Bologna 10Arezzo -7