ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Dopo il turno di riposo per gli impegni della nazionale e con la società amarantoceleste alle prese con l’organizzazione dell’appuntamento reatino della tappa reatina del 6 Nazioni Under 20, gli Arieti sono chiamati all’impresa a Cesena.Nella tredicesima giornata di campionato, la seconda di ritorno, i ragazzi di Stefano Bordon infatti domani alle 14.30 saranno impegnati allo Stadio del Rugby di Cesena contro un Romagna che nell’ultimo turno di campionato contro il Livorno sono incappati nella prima sconfitta stagionale che gli ha fatto perdere anche la vetta della classifica.Una gara (arbitro Giulio Ciacchini di Livorno) che sembra già scritta data la differenza di valori espressi sinora sul campo dalla due formazioni ma anche perché il passo falso dei romagnoli contro i toscani lascia presagire che i padroni di casa scenderanno in campo più che motivati per cercare di riconquistare il primo posto in classifica lungamente ricoperto in questi primi 4 mesi di campionato.Dal canto loro gli Arieti non hanno nulla da perdere e, con il pronostico largamente sfavorevole, possono scendere in campo senza troppe pressioni e magari far uscire dal cilindro una prestazione che possa quantomeno riscattare in parte l’andamento incerto di questa stagione che ha visto gli amarantocelesti conquistare finora solo 13 punti frutto di 4 vittorie, caducate da una penalizzazione di 4 punti a causa della mancata iscrizione dell’Under 18 al campionato.Rugby Parma-SienaFlorentia-Amatori ParmaJesi-BolognaArezzo-ModenaCivitavecchia-LivornoFlorentia 52Civitavecchia e Romagna 50Livorno 41Amatori Parma 33Rugby Parma 29Modena 28Siena 19Jesi 17Arieti 13Bologna 10Arezzo -7