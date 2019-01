RIETI - Non inizia bene il girone di ritorno degli Arieti che allo Iacoboni sono stati sconfitti 5 a 24 dal Rugby Parma 1931.



Nella dodicesima giornata del girone 2 di serie B gli amarantocelesti non riescono a conquistare punti e inaugurano con una sconfitta un girone di ritorno che in casa Rieti si augurano poter essere foriero di maggiori soddisfazioni di quello concluso domenica scorsa con la sconfitta, anch’essa casalinga, contro il Civitavecchia.

Partono subito meglio gli ospiti che riescono ad andare in meta al 5’ e al 20’, entrambe trasformate, fissando momentaneamente il gabellino sullo 0 a 14. Allo scadere del primo tempo il trequarti Patrizio Bozza riesce ad andare a segno ma la meta non viene trasformata e fissa il risultato alla fine della prima frazione su 5 a 14. Nel secondo tempo le due squadre si fronteggiano lungamente senza riuscire ad andare a punti fino al 67’ quando gli ospiti trasformano un calcio piazzato. Prima del fischio finale c’è il tempo di una meta tecnica per gli emiliani che fissa il risultato sul definitivo 24 a 5 per gli emiliani.

Adesso ci sarà tempo per lavorare e preparare al meglio le ultime 10 giornate di campionato anche se dopo la pausa di due settimane per gli impegni della nazionale nel torneo 6 Nazioni i ragazzi di Stefano Bordon dovranno vedersela contro il Romagna che oggi ha perso la vetta della classifica a causa della sconfitta a Livorno.

ALTRI RISULTATI, XII GIORNATA

Livorno-Romagna 25-24

Siena-Civitavecchia 10-31

Bologna-Florentia 0-26

Modena-Jesi rinviata per neve

Amatori Parma-Arezzo 125-5

CLASSIFICA

Florentia 52

Civitavecchia e Romagna 50

Livorno 41

Amatori Parma 33

Rugby Parma 29

Modena 28

Siena 19

Jesi 17

Arieti 13

Bologna 10

Arezzo -7

