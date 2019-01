ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Gli Arieti ripartono dal Rugby Parma per la prima gara del girone di ritorno che ci si augura sia più soddisfacente di quello di andata.Domani alle 14.30 allo Iacoboni i ragazzi di Stefano Bordon per la dodicesima giornata, la prima d’andata (arbitro Tommaso Battini di Bologna), ospiteranno i parmensi per inaugurare una seconda parte di campionato che sia più in linea con le aspettative di inizio stagione.I presupposti per far bene ci sono considerando anche che la squadra nel mese di febbraio, complice anche gli impegni della nazionale impegnata nelle sfide del 6 Nazioni, avrà a disposizione moltissimo temo per allenarsi: dopo la gara di domani si tornerà in campo il 17 febbraio e poi nuovamente il 3 marzo.Questo tempo potrà essere utilizzato dallo staff tecnico, che i settimana ha visto il rientro di Alessandro Turetta in veste di Direttore tecnico, di lavorare sulle lacune emerse in queste prime 11 gare.Intanto domani però si dovrà affrontare il Rugby Parma in una partita alla portata degli amarantocelesti che all’andata, nella gara d’esordio stagionale, furono sconfitti 23 a 13 e che oggi sono a quota 25La società amarantoceleste intanto continua a lavorare in vista dell’appuntamento del 22 febbraio quando al Manlio Scopigno alle 19 le selezioni di Italia e Irlanda si affronteranno per il 6 Nazioni Under 20: il comitato organizzatore ha avviato la commercializzazione degli spazi del villaggio ospitalità (per informazioni comitato6nazionirieti@gmail.com)Livorno-RomagnaSiena-CivitavecchiaBologna-FlorentiaModena-JesiAmatori Parma-ArezzoRomagna 49Florentia 47Civitavecchia 45Livorno 37Amatori Parma e Modena 28Rugby Parma 25Siena 19Jesi 17Arieti 14Bologna 10Arezzo -7