RIETI - Agli Arieti non riesce l’impresa contro il Civitavecchia Rugby Centumcellae ma nell’ultima giornata del girone d’andata perde con onore 28 a 47 conquistando anche un punto prezioso per la classifica.



I ragazzi di Stefano Bordon reggono infatti un tempo riuscendo ad andare a riposo sul punteggio di 14 pari ma nel secondo tempo gli ospiti ma nei primi venti minuti del secondo tempo gli ospiti riescono a segnare ben 5 mete prendendo il largo e assicurandosi il successo.

I reatini partono bene con la meta di Leonardo Pacifici al 24’ trasformata , passano 4 minuti e il Civitavecchia pareggia, al 38’ è invece il sudafricano Alex Ratilainen ad andare in meta tra i pali e grazie alla trasformazione i reatini si portano sul 14 a 7, ma a tempo scaduto gli ospiti trovano ancora una volta il pareggio: 14-14. Al rientro in campo in 20’ il Civitavecchia prende il largo e solo sul risultato di 14 a 47 Andrea Angelucci riesce ad andare in meta per i reatini, l’ultimo sussulto è al 35’ con i reatini che segnano l’ultima meta fissando il risultato sul definitivo 28 a 47 che grazie alle 4 mete a referto portano però un punto agli Arieti.

ALTRE RISULTATI, XI GIORNATA

Romagna-Florentia 12-12

Livorno-Rugby Parma 24-21

Siena-Modena 10-14

Amatori Parma-Jesi 31-27

Bologna-Arezzo 53-0

CLASSIFICA

Romagna 49

Florentia 47

Civitavecchia 45

Livorno 37

Amatori Parma e Modena 28

Rugby Parma 25

Siena 19

Jesi 17

Arieti 14

Bologna 10

Arezzo -7

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA