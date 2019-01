ALTRE GARE, X GIORNATA

RIETI - Ultima giornata del girone d’andata per gli Arieti che domani, domenica 20 gennaio, alle 14.30 allo stadio Iacoboni ospiteranno il Civitavecchia Rugby Centumcellae. Una gara difficile per gli amarantocelesti (arbitro Esposito di Napoli) che davanti il proprio pubblico affronteranno la terza forza di questo campionato che in 10 gare ha ottenuto 40 punti. Per gli uomini di Bordon si preannuncia una gara tutta in salita nella quale però sarà necessario tirare fuori il carattere quantomeno per fare una prestazione dignitosa e ricattare la brutta figura rimediata in Emilia domenica scorsa contro la Giacobazzi Modena Rugby 1965 dove sono stati sconfitti con un sonoro 71 a 13.Questa con i laziali è la prima di due gare consecutive in casa, il 27 arriverà a Rieti il Rugby Parma 1931, prima della sosta calendarizzata dalla federazione in concomitanza dell’appuntamento del 6 Nazioni tra Italia e Irlanda che vede anche la società reatina in prima fila in virtù della gara delle due selezioni nazionali Under 20 che si disputerà al Manlio Scopigno il 22 febbraio alle ore 19.00 per cui in viale cassini fervono i preparativi.Tornando alla gara di domani Bordon per cercare di compiere quella che sulla carta, classifiche alla mano, è un’impresa oltre che sul recupero di alcuni giocatori assenti a Modena potrà contare su Niccolò Pellegrino, mediano di mischia del1996 che, come fa sapere la società, è cresciuto nel Rugby Lecco, poi spostatosi a Parma e fino ad oggi nella rosa del Brescia in Serie A.Romagna-FlorentiaLivorno-Rugby ParmaSiena-ModenaAmatori Parma-JesiBologna-ArezzoRomagna 47Florentia 45Civitavecchia 40Livorno 32Rugby Parma e Modena 24Amatori Parma 23Siena 18Jesi 15Arieti 13Bologna 5Arezzo -7