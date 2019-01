Arieti

ALTRE RISULTATI, X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Parte nel peggiore dei modi il 2019 degli Arieti che nella decima giornata del campionato di serie B affonda sul campo della Giacobazzi Modena Rugby perde 71 a 13.Una sconfitta cocente per i ragazzi allenati da Stefano Bordon che alla vigilia speravano magari anche di fare il colpaccio su un campo sì difficile ma che guardando la classifica poteva sembrare abbordabile.Così non è stato e immediatamente dopo il calcio piazzato trasformato in apertura di gara dal solito Virgilio Perugini che al 9’ porta in vantaggio 3 a 0 gli amarantocelesti, inizia il monologo dei padroni di casa che vanno in meta a ripetizione chiudendo la prima frazione in vantaggio per 31 a 3. Nella ripresa lo spartito non cambia e non servono praticamente la metà di Leonardo Pacifici al 27’ che porta il punteggio sul 50 a 8 e quella allo scadere che fissa il punteggi sul definitivo 71 a 13.: Pacifici, Bozza, Rosati, Ratilainen, Gudini, Perugini V., Carotti F., Steri, De Amicis, Angelucci Al., Rossi, Carotti G., Amedei, Cucco, Biondi. All. Bordon A disp. Perugini T., Chiaretti, Guadagnoli, Izzo I., Izzo L., Angelucci An., Del Zoppo.Jesi-Romagna 12-24Florentia-Livorno 12-8Civitavecchia-Reno Bologna 53-0Rugby Parma-Amatori Parma 20-18Arezzo-Siena 10-20Romagna 47Florentia 45Civitavecchia 40Livorno 32Rugby Parma e Modena 24Amatori Parma 23Siena 18Jesi 15Arieti 13Bologna 5Arezzo -7